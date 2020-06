Ljubljana, 5. junija - Srečanje ministrice Helene Jaklitsch s predstavniki slovenske manjšine v Italiji bo danes ob 12.45 (IN NE ob 12.30, kot je bilo napovedano sprva) v sejni sobi vlade na Gregorčičevi 20 (fototermin), so sporočili z Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.