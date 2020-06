Večni šarmer Tom Jones slavi 80 let

New York, 7. junija - Svetovno znani valižanski glasbenik Tom Jones, ki se je lani ustavil tudi v Ljubljani, danes praznuje 80 let. V več kot 50-letni glasbeni karieri je nanizal številne uspešnice, se spretno preizkusil v različnih žanrih in plodno sodeloval s priznanimi glasbeniki, od Elvisa Presleyja do skupine The Cardigans.