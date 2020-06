Bartyjeva dvomi o vrnitvi na OP ZDA

Sydney, 5. junija - Številka 1 ženskega tenisa Ashleigh Barty je izrazila dvom, da bo to poletje nastopila na odprtem prvenstvu ZDA ter na drugih ameriških turnirjih zaradi posledic koronavirusne pandemije. Dejala je, da se tenis ne bi smel prehitro vrniti in da sama potrebuje več informacij, preden bo lahko potrdila avgustovski nastop v New Yorku.