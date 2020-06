Tedenski pregled - svet od 5. do 11. 6.

Ljubljana, 12. junija - V ZDA in po svetu so potekali protesti proti rasizmu, ki jih je sprožila smrt temnopoltega Georgea Floyda. Na Švedskem so končali preiskavo smrti leta 1986 umorjenega premierja Olofa Palmeja. Razmere zaradi novega koronavirusa so se slabšale v Latinski Ameriki, nov val okužb beležijo tudi v Severni Makedoniji.