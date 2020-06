Werner tik pred dogovorom s Chelseajem

Leipzig, 5. junija - Nemški napadalec Timo Werner bo po informacijah nemških športnih medijev, Kicker in Bild, kariero nadaljeval v dresu angleškega velikana Chelseaja, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Londončani so po navedbah obeh nemških športnih medijev že obvestili Nemce, da bodo plačali med 55 in 60 milijonov evrov.