Liga NBA uradno potrdila načrt za nadaljevanje sezone

New York, 4. junija - Severnoameriška košarkarska liga NBA se 31. julija vrača v Orlandu. Tako so odločili lastniki moštev, ki so glasovali o načrtih za nadaljevanje sezone, poročajo ugledni ameriški mediji. V glasovanju je 29 franšiz podprlo načrt vodstva tekmovanja, le eno moštvo pa se s predlogom o nadaljevanju sezone za 22 ekip ni strinjalo.