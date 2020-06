Odstopil odbor za podnebno politiko pri predsedniku republike

Ljubljana, 4. junija - Vsi člani stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku republike Borutu Pahorju so danes odstopili. Geograf in ekolog Dušan Plut je za STA pojasnil, da je ključni razlog za odstop Pahorjeva neodzivnost na omejitve, ki jih je nedavno sprejeta interventna zakonodaja postavila nevladnikom pri zaščiti narave in okolja.