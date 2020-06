V Španiji po smrti moškega med obredom z žabjim strupom aretirali pornoigralca

Valencia, 4. junija - Španska policija je aretirala pornoigralca Nacha Vidala, ki ga sumijo uboja fotografa med obredom z žabjim strupom. Čeprav je fotograf umrl že lani in so Vidala preiskovali zadnjih 11 mesecev, so ga skupaj s še dvema osumljencema aretirali šele prejšnji teden, danes poroča britanski BBC.