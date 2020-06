Žalec, 4. junija - Policija prosi za pomoč pri iskanju 82-letnega Milana Špeca, nazadnje videnega v sredo okrog 10. ure v hotelu v Žalcu. Je srednje postave, sivolas in zelo slabo vidi, so zapisali na Policijski upravi Celje. Policisti prosijo vse, ki so ga opazili, da jim to sporočijo.