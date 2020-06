Odpoklic Despar dimljenega lososa zaradi prisotnosti bakterije Listeria monocytogenes

Ljubljana, 4. junija - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala Despar dimljenega lososa v rezinah zaradi ugotovljene prisotnosti bakterije Listeria monocytogenes. Prisotnost bakterije je bila ugotovljena v okviru uradnega vzorčenja na prisotnost mikroorganizmov.

Živilo je ocenjeno kot neskladno po kriterijih varnosti, in sicer povzroča različne zdravstvene težave pri nekaterih skupinah ljudi, kot so nosečnice in novorojenčki, otroci, starostniki, kronični bolniki, imunsko oslabljene osebe.

Serijska oznaka vakuumsko pakiranega 100 gramskega dimljenega lososa v rezinah je 16100401305, rok uporabe 13. 6. 2020, država porekla pa Srbija. Potrošnikom svetujejo, da živila ne zaužijejo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa oziroma zavržejo.