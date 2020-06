Civilna iniciativa nasilno izbrisanih podjetij s pravosodnim ministrstvom o njihovi problematiki

Ljubljana, 4. junija - Državni sekretar na ministrstvu za pravosodje Zlatko Ratej in generalni direktor direktorata za civilno pravo Miha Verčko sta v torek sprejela predstavnike Civilne iniciative nasilno izbrisanih podjetij, ki so opozorili na problematiko izbrisanih gospodarskih družb. Ministrstvo bo preučilo podatke o teh postopkih in njihove predloge, so sporočili.