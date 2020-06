V Goriškem muzeju predstavili prvo večjo tipno sliko v Sloveniji

Nova Gorica, 4. junija - Na gradu Kromberk so predstavili prvo tipno sliko v Sloveniji. Tipna slika Srečanje je nastala po istoimenskem izvirniku slovenskega slikarja Toneta Kralja, njena avtorica pa je Kristina Naglost. Slika je velika dva krat en meter, tako da slepe in slabovidne osebe resnično zatipajo vse podrobnosti in si predstavljajo vsebino.