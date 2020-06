Analiza DNK odstira del skrivnosti Mrtvomorskih rokopisov

Jeruzalem, 6. junija - Analiza DNK znamenitih Mrtvomorskih rokopisov je pokazala, da vsi ne izvirajo iz puščave, kjer so jih našli. Analiza fragmentov pergamenta je razkrila, da gre v nekaterih primerih za kravje in ovčje kože, medtem ko je doslej veljalo, da gre v vseh primerih za kozje kože. To dokazuje, da vsi rokopisi ne izvirajo iz puščave, kjer so bili najdeni.