Vzhod proti zahodu za pokal Mime Jaušovec

Ljubljana, 4. junija - Od sobote do ponedeljka bo na teniških igriščih v Lukovici potekal ekshibicijski turnir z udeležbo najboljših slovenskih igralcev in igralk. Gledalcev ne bo, bodo pa tam kamere športne televizije Sportklub, ki bodo dogajanje vse tri dni prenašale od 11.30 do predvidoma 19.30.