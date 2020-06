Goljuf oglašuje mobilni telefon, a ga nikoli ne dostavi

Šentilj, 4. junija - Policisti iz Šentilja opozarjajo na goljufa, ki preko spletnega oglasnika ponuja v prodajo visokocenovni mobilni telefon, ki pa ga že več naročnikov kljub plačilu do zdaj ni prejelo. Uporabniki oglasnika naj se zato na oglas ne odzivajo, če jih je osumljeni že ogoljufal, pa naj to sporočijo policiji, so pozvali na Policijski upravi (PU) Maribor.