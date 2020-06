Luka Koper podpisala pogodbo za gradnjo podaljška prvega pomola

Ljubljana, 4. junija - Predstavniki podjetij Luka Koper in Kolektor Koling so danes podpisali pogodbo za izgradnjo podaljška prvega pomola in pripadajočih skladiščnih površin, so danes sporočili iz upravljalca koprskega pristanišča. Operativna obala kontejnerskega terminala bo marca 2021 daljša za 100 metrov.