Odkrili najstarejši in največji doslej znani kompleks Majev

Ciudad de Mexico, 4. junija - Arheologi so na jugu Mehike odkrili najstarejši in obenem največji doslej znani kompleks Majev. Ekipa arheologa Takeshija Inomate z Univerze v Arizoni je s pomočjo lidar metode v mehiški zvezni državi Tabasco pod vegetacijo odkrila izstopajoče strukture. Skupaj so zabeležili 21 večjih in manjših kompleksov. Doslej daleč največji je Aguada Fenix.