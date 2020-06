Desetletje po referendumu o arbitraži Slovenija in Hrvaška ostajata na nasprotnih bregovih

Ljubljana, 6. junija - Mineva deset let od referenduma, na katerem so Slovenci podprli arbitražni sporazum o meji s Hrvaško. Referendum je zaznamovala ognjevita kampanja, volivci pa so sporazum na koncu podprli, čeprav s tesno večino. A kljub velikim pričakovanjem državi glede meje ostajata na nasprotnih bregovih.