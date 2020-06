Zorčič na Koroškem o naložbah in perečih regijskih težavah

Slovenj Gradec, 4. junija - Predsednik DZ Igor Zorčič je danes obiskal Slovenj Gradec. Namen tega in podobnih obiskov je približati zakonodajno vejo oblasti lokalnim skupnostim in regiji, hkrati pa se je ob obisku Koroške seznanil tudi z najbolj perečimi regijskimi in lokalnimi vprašanji ter nekaterimi naložbami. Delo slovenjgraške občine je ocenil kot zgledno.