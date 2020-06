Zasebni agenciji ARTSTAR in ARTINDEX za ureditev trga z umetninami

Ljubljana, 4. junija - Slovenija je dobila zasebni agenciji ARTSTAR in ARTINDEX. Prva je agencija za certificiranje in cenitev umetnin, druga bo raziskovala umetniški trg in ponujala dostop do cen del slovenskih umetnikov. Z njima želijo po besedah direktorja galerije in dražbene hiše SLOART Damjana Kosca odpraviti anomalije na slovenskem umetniškem trgu.