Nekdanji policist Dovgan in sostorilec Kos priznala krivdo za izvršene rope

Celje, 4. junija - Nekdanji celjski policist, 41-letni Aleš Dovgan, in njegov 29-letni sostorilec Dejan Kos sta s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde za več ropov na območju Celja, Ljubljane in Maribora. Tožilka Irena Igerc je za Dovgana predlagala 13 let zapora, za Kosa pa 12 let. Izrek kazni je sodnica Alenka Jazbinšek-Žgank napovedala za 11. junij.