Na območju Tržiča pri delu v gozdu umrl voznik traktorja

Tržič, 4. junija - Tržiški policisti so v sredo obravnavali nesrečo v gozdu, v kateri se je smrtno ponesrečil voznik traktorja. Pri vožnji navzdol po strmi gozdni vlaki je traktor zdrsnil in se prevrnil. Posredovali so gasilci, gorski reševalci in vojaški helikopter, ki je voznika z ekipo nujne medicinske pomoči prepeljal v bolnišnico, kjer pa je zaradi poškodb umrl.