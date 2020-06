Nemčija, Portugalska in Slovenija kot predsedujoče Svetu EU za močnejšo, pravičnejšo in bolj trajnostno Evropo

Berlin/Ljubljana, 6. junija - Prihodnji trio predsedujočih držav Svetu EU, v katerem so Nemčija, Portugalska in Slovenija, si je za cilj zadal močnejšo, pravičnejšo in bolj trajnostno Evropo. To izhaja iz predloga programa tria predsedovanja med 1. julijem letos in 31. decembrom prihodnje leto, ki ga bodo ministri držav članic EU predvidoma potrdili 16. junija.