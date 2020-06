Predvsem na zahodu Slovenije v noči na petek krajevno močni nalivi

Ljubljana, 4. junija - Agencija RS za okolje (Arso) je objavila opozorilo, da bodo ponoči predvsem v zahodni polovici Slovenije ob prehodu fronte krajevno močni nalivi, zato se bo vodnatost rek začela povečevati. V noči na petek in v petek čez dan se bodo do velikih pretokov povečale reke v Posočju in na Gorenjskem, ob tem so možna razlivanja rek.