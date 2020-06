Svetovna atletika objavila posodobljena merila za nastop v Tokiu

Monte Carlo, 4. junija - Svetovna atletika je objavila posodobljen seznam postopkov in meril za nastop atletinj in atletov na olimpijskih igrah v Tokiu, ki so bile zaradi pandemije novega koronavirusa z letošnjega prestavljene na naslednje leto. Večjih sprememb sicer ni, tisti, ki so norme že dosegli, so že uvrščeni na OI.