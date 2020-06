Evropske borze pred zasedanjem sveta ECB v rdečem

Frankfurt, 4. junija - Osrednje evropske borze so današnji trgovalni dan začele z negativnim predznakom. Vlagatelji so med drugim v pričakovanju današnjih odločitev Evropske centralne banke (ECB). Minule dni so borzni indeksi močno porasli, pri čemer je bila odskočna deska zaupanje, da svetovno gospodarstvo po pandemiji covida-19 čaka hitro okrevanje.