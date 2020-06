Vodenje regionalnega razvoja po oceni računskega sodišča delno učinkovito

Ljubljana, 4. junija - Računsko sodišče je v reviziji učinkovitosti poslovanja vlade, gospodarskega ministrstva in šestih občin na področju vodenja regionalnega razvoja ugotovilo, da so bili ti pri tem delno učinkoviti. Od vlade je zahtevalo odzivno poročilo, vsem revidirancem pa je podalo priporočila, so danes sporočili iz računskega sodišča.