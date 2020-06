Javnosti prvič predstavljena Hemingwayjeva zgodba Pursuit As Happiness

New York, 5. junija - Ameriška revija The New Yorker je v začetku tedna prvič objavila doslej neznano kratko zgodbo Pursuit As Happiness slovitega pisatelja Ernesta Hemingwayja. Avtobiografska zgodba pripoveduje o lovu na največjega marlina, ki je kadarkoli plaval v oceanu, po pisanju The Guardiana pa je v njej zaznati podobnosti s Hemingwayjevo novelo Starec in morje.