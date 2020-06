Cene nafte padle

Singapur, 4. junija - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Na to vpliva razprava med državami Opec+ o tem, kako dolgo naj traja novo omejevalno obdobje za količino načrpane nafte. Savdska Arabija in Rusija naj bi ga želeli podaljšati za mesec dni. Na cene vpliva tudi stanje zalog, ki so se v ZDA presenetljivo zmanjšale, a ostajajo na visoki ravni.