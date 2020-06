Zvezdnik NBA Curry na protestu proti rasizmu

Los Angeles, 4. junija - Eden največjih zvezdnikov severnoameriške košarkarske lige NBA in ameriškega športa sploh Stephen Curry se je pridružil mirnim protestom v podporo temnopoltemu Georgeu Floydu, ki so ga umorili policisti. Curryju so se na protestih v Kaliforniji pridružili tudi soigralci pri Golden State Warriors in skupaj so vzklikali Floydovo ime.