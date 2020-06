Kronika v zadnjih 24 urah; prometna nesreča s smrtnim izidom

Ljubljana, 4. junija - V sredo ob 16.30 se je na regionalni izven naselja Radmirje, med Gornjim Gradom in Ljubnem ob Savinji, zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri sta umrla 54-letni voznik osebnega vozila in 23-letna sopotnica, so sporočili iz Generalne policijske uprave.