MLS vse bližje turnirju v Orlandu

New York, 3. junija - Vodstvo severnoameriške nogometne lige MLS in združenje igralcev (MLSPA) sta dosegla dogovor o novi kolektivni pogodbi, potem ko je MLSPA izglasoval revidiran načrt. Nova kolektivna pogodba bo veljala do leta 2025 in vključuje dogovor, da se zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjena sezona 2020 nadaljuje s turnirjem v Orlandu.