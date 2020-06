Beli in temnopolti Američani imajo povsem različne izkušnje s policijo

New York, 3. junija - Večina belopoltih Američanov ni videla zapora od znotraj in tudi ne pozna nikogar, ki bi bil zaprt, njihove interakcije s policisti pa so na splošno redke in spoštljive ter prijateljske. Za temnopolte Američane velja obratno. Kar deset odstotkov temnopoltih moških v ZDA, starih od 30 do 40 let, je v zaporih.