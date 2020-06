Pristojna ministra zanikala dajanje navodil proti zdravljenju starostnikov s covidom-19

pripravilo notranjepolitično uredništvo

Ljubljana, 3. junija - Ministra za zdravje in delo Tomaž Gantar in Janez Cigler Kralj sta danes zanikala obstoj kakršnihkoli seznamov oziroma navodil za sezname starostnikov, ki v primeru okužbe z novim koronavirusom ne bi bili deležni bolnišničnega zdravljenja. V opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB so sicer danes zahtevali pojasnila in njun odstop.