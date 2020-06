Ameriške tovarne aprila s 13-odstotnim padcem naročil

Washington, 3. junija - Ameriške tovarne so aprila v primerjavi z marcem dobile za 13 odstotkov manj naročil, potem ko so naročila že marca v primerjavi s februarjem upadla za 11 odstotkov. Aprilski padec na vrednost 384,3 milijarde dolarjev je pozitivno presenetil analitike, saj je bil manjši od pričakovanj. Medletno so naročila padla za osem odstotkov.