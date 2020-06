Župani na skupščini SOS z ministrom Koritnikom tudi o razvoju in financiranju občin

Medvode, 3. junija - V obdobju epidemije covida-19 se je izkazalo, da lokalna samouprava deluje dobro, je v nagovoru županjam in županom, zbranim na redni letni seji skupščine Skupnosti občin Slovenije v Medvodah, ocenil minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Županje in župani pa so pozdravili dvig povprečnine, a opozorili, da "s tem delo še ni zaključeno".