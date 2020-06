Mestne občine s skupno prijavo za uvrstitev med 100 inteligentnih evropskih mest

Celje, 3. junija - Konzorcij vseh 11 slovenskih mestnih občin je oddal prijavo na razpis Evropske komisije Izziv 100 inteligentnih mest. Cilj te pobude komisije je vzpostaviti mrežo 100 inovativnih in pametnih mest, ki sodelujejo pri raziskovanju novih tehnologij in imajo cilj izboljšati kakovost življenja in dela v mestu ter zagotoviti trajnostno rast.