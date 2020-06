Na Mangartu obeležili 75. obletnico smučarske tekme ameriške vojske

Log pod Mangartom, 3. junija - Na Mangartskem sedlu so danes pripravili spominsko slovesnost ob 75. obletnici smučarske tekme, ki so jo na melišču pod Mangartom pripravili pripadniki 10. gorske divizije ameriške vojske. Prireditve sta se med drugim udeležila tudi minister za obrambo Matej Tonin in ameriška veleposlanica v Sloveniji Lynda Blanchard.