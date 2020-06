Na Ljubljanski borzi v ospredju Krka

Ljubljana, 3. junija - Na Ljubljanski borzi so borzni posredniki danes sklenili za 2,23 milijona evrov poslov. Večina ali 1,36 milijona evrov ga je odpadla na delnice Krke. Te so pridobile tri odstotke in se povzpele na 81,80 evra. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je zrasel za skoraj dva odstotka in se ustavil pri 860,56 točke.