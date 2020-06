Slovenija pozdravlja odločitev Avstrije o odprtju meje

Ljubljana, 3. junija - Slovensko zunanje ministrstvo je pozdravilo današnjo odločitev Avstrije, da v četrtek odpre meje s Slovenijo. "To je dobra in vesela novica in uspeh slovenske diplomacije, ki si je okoli mesec dni prizadevala, da Avstrija uvidi realno epidemiološko sliko v Sloveniji," je za STA dejal govorec MZZ Aleksander Geržina.