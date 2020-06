Po devetih letih od odločbe KPK Fiho končno z načrtom integritete

Ljubljana, 3. junija - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) je devet let po odločbi Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) vendarle dobila načrt integritete, s katerim so se v torek seznanili tudi člani sveta inštitucije. Načrt so v Fihu pripravili skupaj s KPK.