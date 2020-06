Razpis za direktorja slovenjgraške bolnišnice bodo ponovili

Slovenj Gradec, 3. junija - Svet Splošne bolnišnice Slovenj Gradec na torkovi seji ni imenoval direktorja bolnišnice, razpis bodo ponovili, so danes sporočili iz bolnišnice. Na razpis sta se prijavila Irena Nunčič in Tomaž Pliberšek, ki sta oba izpolnjevala pogoje razpisa in sta se članom sveta v torek tudi predstavila, a na tajnem glasovanju nobeden ni prejel večine glasov.