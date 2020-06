Znani zmagovalci vseslovenskega razpisa Varno na kolesu 2020

Ljubljana, 3. junija - Program Varno na kolesu je letos že osmo leto spodbujal mlade k aktivni in varni vključitvi v promet preko zanimivih in poučnih nalog. Kljub epidemiji, ki je predvideni izpeljavi razpisa nekoliko prekrižala načrte, je v projektu sodelovalo več kot 10.000 otrok iz več kot 120 slovenskih šol. Ob koncu projekta so organizatorji razglasili najboljše.