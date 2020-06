Del opozicije Kreka poziva k odstopu z mesta direktorja NIJZ, Gantarja pa k ukrepanju

Ljubljana, 3. junija - Člani odbora DZ za zdravstvo iz vrst opozicijskih SAB, SD, Levice in LMŠ so na ministra Tomaža Gantarja naslovili pismo, v katerem ga pozivajo k ukrepanju zaradi "neprimernega in nedopustnega ravnanja direktorja NIJZ Milana Kreka na ponedeljkovi novinarski konferenci vlade". Šlo je za nejasna navodila glede nošenja mask. Kreka pozivajo k odstopu.