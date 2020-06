Gasilci ob epidemiji ob polovico dohodkov, zato bodo donacije zbirali prek spleta

Ljubljana, 3. junija - Gasilskim društvom so se ob epidemiji covida-19 dohodki prepolovili, odpovedane so bile veselice, manj je tudi donacij. Zato bodo sredstva zbirali na posebni platformi, kjer lahko posameznik zamenja ponudnike storitev. Ugodnost, ki bi jo sicer prejel potrošnik, bo ob tem namenjena gasilskemu društvu, so povedali na današnji novinarski konferenci.