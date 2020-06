Češka in Slovaška odprli medsebojno mejo

Praga, 3. junija - Češka in Slovaška bosta v četrtek odprli medsebojno mejo, je danes ob obisku v Pragi napovedal novi slovaški premier Igor Matovič. Državljani Češke, Slovaške in Madžarske so meje med temi državami prehajali že doslej, a so se morali v domovino vrniti v 48 urah, da jim ni bilo treba v karanteno. Za Čehe in Slovake ta omejitev ne velja več.