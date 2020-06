Ministrstvo za delo: Podatki o brezposelnosti vlivajo nekaj optimizma

Ljubljana, 3. junija - Podatki o brezposelnosti za maj so v primerjavi s tistimi za pretekla meseca nekoliko spodbudnejši, kar nam lahko vrača nekaj optimizma, so se na dvoodstotno mesečno rast števila registriranih brezposelnih za STA odzvali na ministrstvu za delo. Kljub bolj pozitivnemu trendu v mesecu maju pa moramo ostati objektivni, so opozorili.