Na oddelku za intenzivno terapijo infekcijske klinike ni več bolnikov s covidom-19

Ljubljana, 3. junija - Na oddelku za intenzivno terapijo infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so skupaj zdravili 35 bolnikov s covidom-19. Zadnjega so sprejeli konec aprila, trenutno pa na oddelku ni več nobenega bolnika s covidom-19 in so že začeli sprejemati bolnike z drugimi življenjsko nevarnimi okužbami, pravi vodja oddelka Matjaž Jereb.