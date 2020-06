Sviz: Ministrstvo o učiteljskem vrhu enostransko in neresnično

Ljubljana, 3. junija - V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) se ne strinjajo s povzetkom razprave vrha o učiteljskem poklicu ministrstva za izobraževanje. Večina šolskih ministrov je poudarila, da so odločitve v času covisa-19 sprejemali v dogovoru s šolskimi sindikati, medtem ko v Sloveniji tega socialnega dialoga ni bilo, so poudarili.