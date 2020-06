Vandali v Velenju so se tokrat lotili Šaleškega gradu

Velenje, 3. junija - Vandali so v torek na Šaleškem gradu v Velenju s spreji porisali različne površine in tako povzročili veliko škodo na pomembnem kulturnem spomeniku. Na velenjski občini opažajo, da je bilo v zadnjih mesecih kar nekaj vandalizma v Velenju, saj so vandali poškodovali trim stezo, ograje pri šolah, stekleno ograjo na promenadi in števce kolesarjev.